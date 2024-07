Swan Generation realiza festa julina ao ar livre no Dia Mundial do Rock

Para comemorar o Dia Mundial do Rock e realizar a tradicional festa julina do hotel Swan Generation, no dia 13 de julho ocorre a segunda edição do São João do Gen, das 14h às 20h, na lateral externa do hotel (Passagem Monsegnur Máximo Benvegnur). O evento é gratuito e aberto ao público, mas serão bem-vindas as contribuições de 1kg de alimento não perecível (cada doação dará direito a um voucher para participar das tradicionais brincadeiras).