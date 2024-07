Rapper viamonense lança novo single

Recém-saída do forno, a faixa Booyaka é o mais novo single lançado pelo rapper Baltazar MC. Dessa vez, o viamonense (que já gravou canções em parceria com nomes como Carlinhos Carneiro, King Jim e Tonho Crocco) inseriu na música o acompanhamento e a letra de coautoria da catarinense MC Versa. O trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais.Booyaka, onomatopeia do patoá jamaicano que remete tanto a uma arma de grosso calibre quanto um grito de guerra, inicialmente nasceu como um trap de temática solta e carregado no punch roqueiro. A produção do single ficou por conta do produtor Jay-Gueto, responsável por também criar o instrumental da obra, moldando sua orientação musical para a forma de um trap rock.