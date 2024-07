Pré-venda de ingressos do Rap In Cena começa nesta sexta-feira

Inicia, nesta sexta-feira (5), a pré-venda de ingressos para o Rap in Cena 2024 para quem se cadastrar no site oficial do evento. O festival, que acontece nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), já anunciou nomes como Ja Rule, Rich The Kid, Djonga, L7 e Veigh para o line-up.A pré-venda começou às 12h de sexta-feira (5), no Sympla, e termina quando o lote disponível esgotar – caso ainda tenha entradas promocionais, a pré-venda se encerra no sábado às 23h59min. Na segunda, dia 8, às 12h, iniciam as vendas para o público geral também através do Sympla.Os ingressos podem ser adquiridos com cartão de crédito, boleto bancário, Pix, Apple Pay, Google Pay ou Nupay – através do processador Sympla. Para as compras via cartão de crédito, são aceitas as bandeiras Visa, MasterCard, American Express, Hipercard e Elo.