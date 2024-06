Rap In Cena fará lançamento oficial do evento com live solidária

Intitulada LIVE SOLIDÁRIA RAP IN CENA 10 ANOS – SOS - RS, a live de lançamento do festival gaúcho Rap In Cena será transmitida direto da Fundição Progresso (rua dos Arcos, 24 - Rio de Janeiro) no dia 25 de junho, uma terça-feira, a partir das 19h, pelo canal do YouTube PodPah. Em resposta à recente tragédia das enchentes que devastaram muitas áreas no Estado, o Rap in Cena lança a campanha Mobilizando Lares e Reconstruindo Vidas. Para participar da iniciativa, o público poderá realizar doação via pix ou qrcode, durante a live. Também será possível a compra de ingresso para o evento presencial, a partir de R$ 30,00 mais a doação de 2kg de alimento não perecível. A venda dos ingressos começará em breve e será realizada pela plataforma Ingresse. Todo valor arrecadado será revertido em doações intermediadas pelo Museu da Cultura Hip Hop RS.Entre as atrações confirmadas da live estão Major RD, Cynthia Luz, Caio Luccas, Mc Kadu, Alee, Maru2d, Tóquio DK, Leall e Uclã. Batalha do Coliseu, Batalha da Aldeia vs Batalha de Olimpo e Saulit convida: Pedro Qualy & Pelé Mil Flows também farão parte da live solidária. Para celebrar seus 10 anos de muitas vivências, o Rap in Cena deve realizar a maior edição de sua história nos dias 16 e 17 de novembro (sábado e domingo), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). Informações sobre venda de ingressos e atrações serão divulgadas em breve.