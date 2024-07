Samba do Quintana celebra um ano de lançamento neste domingo (7)

Como parte da retomada gradual das atividades da Casa de Cultura Mario Quintana, o Samba do Quintana retorna à Travessa dos Cataventos neste domingo (7), a partir das 16h. Com programação gratuita e ao ar livre, a edição celebra um ano de seu lançamento com as performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e a participação de Roberta Moura. Em caso de chuva o evento será transferido para 21/7.O projeto tem curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin. Lançado em junho de 2023, o objetivo é promover mensalmente a cultura do samba e oferecer espaço para os compositores locais apresentarem suas obras, além de clássicos do gênero, através de formação de público e de cena. A banda residente é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Julia Gregório (flauta), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan). Já Roberta Moura é uma cantora com mais de 20 anos de carreira, especializada em samba e MPB, conhecida por sua presença marcante na cena musical da Cidade Baixa. Atualmente está envolvida com o Trio Mandê, um grupo que explora músicas de terreiro, samba e axé, mostrando sua versatilidade e compromisso com a diversidade cultural e musical brasileira.