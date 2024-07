Novo single e clipe de Tom Zynski chegam às plataformas digitais

Composta em 2021, a nova música de Tom Zynski, Sun Ya, traz as referências do folk e do rock, presentes na carreira do artista. Disponível nas plataformas de streaming, o clipe revela as ruas de Porto Alegre antes da enchente de 2024, com suas avenidas cheias de movimento. A proposta do projeto é abordar a busca pelo vazio, pelo silêncio, e tudo o que pode curar ou significar um recomeço num mundo ensurdecedor.O artista, que vem do metal, integra há dez anos a banda It's All Red, que lançou um álbum e três EPs, sendo o último em junho deste ano. Tom Zynski também dividiu palcos com bandas como Megadeth, Cavalera Conspiracy e Ratos de Porão e criou o Complexo Artístico-Cultural RR44, onde são sediados os ensaios, workshops e onde atua como professor particular de técnica vocal.