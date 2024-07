Festival de poesia na China recebe sete autores brasileiros

De 18 a 24 de julho, as cidades de Pequim e Hangzhou serão sede do International Youth Poetry Festival in China, organizado pela Associação Chinesa de Escritores. O evento, que conta com a presença de autores de países que formam o BRICS, receberá cerca de 80 poetas. Destes, 30 são chineses e outros 50 nomes são oriundos de outras nações, a exemplo de sete autores brasileiros: Ana Rüsche, Cida Pedrosa, Júlia de Carvalho Hansen, Lubi Prates, Luiza Romão, Rodrigo Luiz P. Vianna e Thiago Ponce de Moraes.

Com vozes e produções distintas, os escritores possuem o reconhecimento de seus trabalhos em comum. Ana, Prates e Moraes foram finalistas do Prêmio Jabuti; distinção atribuída à Cida e Luiza. Vianna recebeu o Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, e Cida ainda recebeu o Prêmio Guerra Junqueiro Lusofonia e APCA. Por fim, Luiza é semifinalista do Prêmio Oceanos e Prates também é finalista do Prêmio Rio de Literatura.

O International Youth Poetry Festival in China tem como mote um verso do poeta clássico Zhang Jiuling (673–740): Time Together Across The World. A seleção de poemas dos participantes será reunida em antologia, com tradução ao chinês. Além de leituras, os participantes visitarão museus e localidades históricas, como a Grande Muralha e a Cidade Proibida.