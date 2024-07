Le Marché Chic promove evento de economia criativa com moda, arte e design em Caxias do Sul

Neste sábado (6), das 10h às 12h, o projeto Le Marché Chic promoverá um talk show exclusivo entre empreendedores e artesãos expositores, no Pátio da Estação (rua Olavo Bilac, 363), em Caxias do Sul. A apresentação, com entrada franca, terá mediação da especialista em marcas, Valéria Alberti e apoio do Sebrae.

Os speakers convidados são a empresária e artesã Lu Gastal, personalidade gaúcha reconhecida pelos dotes artísticos na produção de bonecas e peças com memória afetiva; o empresário do setor varejista Pedro Sehbe, que discorre sobre o case Magnabosco e o gerente regional do Sebrae/Serra gaúcha, especialista em gestão de pequenos negócios, Gustavo Rech.

A ideia é auxiliar os artesãos envolvidos na feira quanto ao desenvolvimento de competências como: aprendizagem ativa, empatia, criação de possibilidades, resolução de problemas, tudo de uma forma prática e dinâmica. Após o talk show, às 14h, abre-se a mostra de produtos com mais de 50 expositores já confirmados.