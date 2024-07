Leilões de obras de arte em prol de atingidos pelas enchentes

Iniciativa do Espaço Cultural Casa Amarela, a série de leilões de obras de arte Passa Passará conta com novas datas. Os eventos - realizados aos sábados, de forma presencial, em diversas galerias da Capital, e através de lives no Instagram dos locais - têm o objetivo de auxiliar financeiramente profissionais da cadeia produtiva do segmento de Artes Visuais que foram afetados pelas enchentes no Estado.

A ação solidária vem ocorrendo desde o começo de junho e já conseguiu arrecadar mais de R$ 20 mil em obras arrematadas. "Deste total, R$ 9,9 mil resultantes dos dois primeiros leilões, que aconteceram na Casa Amarela e na Galeria 506, foi destinado ao senhor Valdir Fagundes da Silva, que faz molduras e bastidores de telas, atendendo aos artistas do setor", informa a coordenadora de projetos da Casa Amarela, Rose Osório. "Ele perdeu tudo: oficina, casa e carro que usava para o transporte no Sarandi. Com isso, estava desistindo, e agora se animou com a situação, pois o dinheiro viabilizará que possa comprar estoques e recuperar o maquinário que ficou prejudicado. É uma ajuda para sua retomada de trabalho", emenda.

Segundo Rose, o restante da verba, arrecadada em outros dois leilões, ocorridos no Espaço Vitral e na Delphus Galeria de Arte, serão doados para a proprietária do acervo Balaio de Gatos, Helena Prates. "Ela também sofreu perdas significativas e ficou sem trabalho. No Balaio de Gatos, localizado no bairro Floresta, Helena mantinha um acervo de figurinos, cenários e peças genuínas, que fornecia para as áreas de Publicidade e Propaganda, Cinema e Teatro. Eram peças únicas e originais, que não tem como recuperar, mas acreditamos que este valor pode ajudar de alguma forma."

Além de Rose, outras três artistas independentes (Nilda Jacks, Luciane dos Anjos e Solange Inocente) que administram o Casa Amarela são as responsáveis pela logística dos eventos, missão que inclui o transporte das obras de um espaço para outro, além do envio de um lote de fotos com ficha técnica para os leilões presenciais e virtuais. Elas contam, ainda, com a colaboração de aproximadamente 100 artistas visuais (que doaram as obras) e dez espaços culturais engajados na ação solidária. "Ao todo, os eventos ofertam uma média de 150 obras de arte, que são atualizadas conforme ocorrem os arremates. São pinturas, aquarelas, esculturas em bronze, cerâmicas, gravuras, xilogravuras, arte têxtil, desenhos e obras feitas com outras técnicas variadas, de todos os tamanhos e valores de mercado", sinaliza a coordenadora do projeto.

De acordo com a artista, as peças expostas no leilão têm lance inicial com desconto de 60% do preço avaliado e o Pix para efetivar a transação é feito diretamente para a pessoa beneficiada. "A ação está fluindo e acontecendo com ótima receptividade - com um público estimado em 40 a 50 pessoas por evento. Já conseguimos arrematar um total de 69 obras", celebra. Rose destaca que, toda semana, novos artistas estão aderindo à ação. "E, no caso dos espaços parceiros, todos são bem reconhecidos no meio cultural. A iniciativa se tornou uma ação de toda a categoria de Porto Alegre e ficamos felizes com esse engajamento."

O próximo evento do projeto está previsto para acontecer excepcionalmente numa quinta-feira (13/07), às 17h, na Galeria Gravura (av. Corte Real 647). Os demais, seguem aos sábados, das 15h30min às 18h30min e ocorrem no dia 20, no Ateliê Isabel Ferreira (rua Congo, 370), e 27 de julho, na Garagem de Arte Stockinger (Luciana de Abreu, 450); no dia 3, na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535), e no dia 10 de agosto, no espaço Expressando Arte Atelier (rua Dr. Pereira Neto 479).