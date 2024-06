Cristina Capparelli apresenta recital beneficente na Casa da Música Poa

Neste sábado (29) às 18h, a pianista Cristina Capparelli apresentará um recital beneficente na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), como auxílio aos professores que tiveram perdas nas recentes enchentes do Rio Grande do Sul. Cristina interpreta obras para piano de dez compositoras e compositores brasileiros, tais como Kilza Setti (1932-), Jamary Oliveira (1944-2020), Alda Oliveira (1945-), Ilza Nogueira (1948-) e Fernando Mattos (1963-2018). O ingresso é um valor livre, a ser pago no dia e no local do evento.