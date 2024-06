Sesc Canoas promove concerto em homenagem a voluntários que atuaram durante as enchentes

Neste domingo (30) às 17h, o Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5340) realizará o concerto musical Juntos Somos Fortes, com a Orquestra da Ulbra e o Vocal TAKT. A atração marca a retomada dos eventos culturais no Teatro da Unidade, após o período das enchentes. O evento é gratuito e voltado especialmente para voluntários e à equipe do Sesc, que atuaram em ações assistenciais de apoio à comunidade canoense afetada pela tragédia climática. Também haverá ingressos ao público em geral, que pode reservar lugar através do site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou diretamente no SAC da Unidade. A reserva já está nas últimas unidades. A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal do Sesc/RS no YouTube. O objetivo da iniciativa é celebrar e agradecer a corrente de voluntariado que apoiou a comunidade de Canoas, uma das cidades mais afetadas da Região Metropolitana, em meio às enchentes. No período, contando com o apoio de centenas de voluntários, de variados perfis e faixas etárias, o Sesc Canoas atuou em ações de acolhimento, distribuindo refeições, oferecendo banho quente e energia elétrica, dentre outras iniciativas. A Unidade também promoveu apresentações artísticas em abrigos no município.Neste show, com regência do maestro Tiago Flores, orquestra e vozes se encontram para apresentar o repertório das principais divas do pop, como Madonna, Amy Winehouse, Nina Simone e Lady Gaga. Outras informações sobre a atração podem ser obtidas pelo telefone (51) 3456-2013 ou através do Whatsapp (51) 3456-2013.