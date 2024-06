‘Falas de Orgulho’ expõe falta de oportunidades e luta por direitos da comunidade LGBTQIA+

A TV Globo exibe, nesta sexta-feira (21) às 23h15, o Falas de Orgulho em comemoração ao Dia Internacional de Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho. Com apresentação de Leilane Neubarth e roteiro de Veronica Debom, o programa é um convite para que a sociedade reveja seus conceitos e reflita sobre as situações de medo e desrespeito que as pessoas LGBTQIA+ passam simplesmente por serem quem são. No primeiro experimento, o Falas de Orgulho aborda as dificuldades que a comunidade LGBTQIA+ vive no mercado de trabalho, onde 79% dos homens trans e 90% das mulheres trans relatam já ter sofrido discriminação. Os personagens do experimento contam um pouco da sua trajetória no trabalho, seus desafios e situações constrangedoras que viveram ao estar ocupando espaços que não foram, a priori, desenhados para eles. Para coroar esse momento de virada do especial, onde a dor dá lugar à potência e ao orgulho, o cantor Thiago Pantaleão fala sobre a importância do acolhimento da família, seja ela de sangue ou escolhida. Ao lado de sua mãe, o artista faz uma convocação a todos os pais de pessoas LGBTQIA+. No final do episódio, Thiago celebra o orgulho da sua trajetória cantando uma música que fala sobre a coragem de amar.Durante os intervalos do especial, será exibida uma cartela da Para Quem Doar, plataforma da Globo que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, estimulando doações do público para as instituições que apoiam a causa LGBTQIA+ cadastradas na plataforma, como a Casa Dulce Seixas, que participa do programa.