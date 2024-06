Celly Campello, primeira estrela do rock nacional, ganha biografia dramática

O livro Garota Fenomenal – Celly Campello e o nascimento do Bock no Brasil, de Gonçalo Junior e Dimas Oliveira Jr, em lançamento da Editora Noir, com 500 páginas, é o resultado de seis anos de extensa pesquisa e muitas entrevistas. A obra, que custa R$99,90 e já está à venda na internet vai além de contar como uma menina adolescente virou a música brasileira de pernas para o ar. A partir de longas conversas com os dois irmãos da estrela – Nelson Filho e Tony Campello, o viúvo Eduardo Chacon (falecido em 2023) e amigos de infância e adolescência, além de astros como Wanderléa, Renato Teixeira e Agnaldo Rayol, a narrativa vai além com a dramática vida da cantora em suas múltiplas tentativas de voltar a fazer sucesso, até surgir consagrada pela novela Estúpido Cupido, da Rede Globo, que estreou em 1976.A obra é um precioso documento sobre a chegada do rock and roll no Brasil. Os autores revelam, por exemplo, como cantores e grupos negros tentaram introduzir o ritmo no Brasil. Em uma passagem, conta como Celly recusou um convite da Record para apresentar o programa Jovem Guarda, que poderia ter mudado os rumos da carreira de Roberto Carlos, então um cantor pouco conhecido.