Sedac lança novo edital de apoio a empreendedores da economia criativa

O III Ciclo de Residência Criativa e Ocupação do Hub Criativa Birô, que disponibilizará um escritório de trabalho na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) e a oportunidade de participar de uma rotina de capacitações, consultorias e ações de conexão está com inscrições abertas. O edital de chamamento público está sendo lançado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do programa RS Criativo e em parceria com o Ministério da Cultura (MinC). As inscrições estarão abertas de 21 de junho a 8 de agosto, via formulário online no site da Sedac.Os selecionados participarão de encontros telepresenciais (on-line, ao vivo e interativos). Além disso, o certame disponibiliza a possibilidade de inscrição apenas para ocupação do Hub Criativa Birô, uma base de trabalho coletiva localizada na sede do RS Criativo, na CCMQ. A seleção busca proporcionar infraestrutura, networking com outras empresas e suporte gerencial para orientar quanto à gestão do negócio e à sua competitividade.