Diálogos Amelie abre série de debates ambientais com o autor Rafael Guimaraens

O jornalista, pesquisador e escritor Rafael Guimaraens é o convidado para o primeiro evento da Diálogos Amelie. O encontro ocorre nesta sexta-feira (21) a partir das 16h, no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439), com entrada franca.



O autor detalha como foi a produção da obra A Enchente de 1941, lançada em 2009 pela Editora Libretos e que estará à venda no local. No livro, ele relata a dramática situação que afetou drasticamente a população de Porto Alegre e região, nas enchentes que aconteceram naquele ano - e que, até a tragédia deste mês de maio, eram as maiores já registradas no Rio Grande do Sul.

Guimaraens também foi afetado na atual enchente, no prédio onde reside no Bairro Menino Deus. A editora Libretos também teve seu depósito inundado na rua Voluntários da Pátria e foram atingidas as edições de livros, entre elas o próprio A Enchente de 1941, que teve de ser reimpresso devido a demanda pela publicação.