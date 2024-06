Voltado ao público infantil, Festecri confirma novas datas para o mês de julho

Depois de ter sido cancelado em maio, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Festecri – Festival de Teatro para Crianças confirmou novas datas para sua terceira edição. O evento acontecerá entre os dias 8 e 17 de julho, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e no Teatro da Fundarte, em Montenegro. Além dos espetáculos voltados ao público infantil, haverá atividades formativas e oficinas em escolas. O festecri conta com preços populares, que variam de R$ 15,00 a R$ 30,00. Ingressos antecipados pelo site www.festecri.com.br ou no local, uma hora antes de cada espetáculo - neste caso, com pagamento exclusivamente por pix. Além disso, 70% da capacidade dos teatros será ocupada por estudantes de escolas e instituições da rede pública, por meio de agendamento prévio gratuito pelo email [email protected] Festecri também está com a campanha Mochila Solidária, que convida a comunidade a doar mochilas com materiais escolares para as crianças de escolas públicas atingidas pela enchente. As doações poderão ser feitas na chapelaria do Theatro São Pedro, das 9h às 17h, nos dias do Festival. A programação completa está em www.festecri.com.br.