Livro infantil Os Quatro Besourinhos de Piscinópolis passa a ter venda solidária

Quando o grupo Beatles em Concerto lançou em abril deste ano o livro infantil Os Quatro Besourinhos de Piscinópolis mal se podia imaginar que a narrativa criada pela escritora Paula Taitelbaum, inspirada em um bairro alagadiço, se tornaria a realidade de tantas pessoas no Rio Grande do Sul com a maior tragédia climática já enfrentada pelo Brasil. A história, quase premonitória, se passa em Piscinópolis, uma cidade onde as poças parecem piscinas e que, quando chove, a água entra nas casas levando lama e a maior sujeira. E é nesse município que moram os personagens principais - Joana, Paulo, Georgia e Rinco - cada um deles inspirado em um Beatle. A obra totalmente rimada, que ainda conta com as ilustrações de Jonathas Martins, mostra como a chuva impacta diretamente a vida das crianças: com as águas, elas ficam sem acesso à escola, à merenda e às aulas. Para mudar a sua realidade, os quatro amigos e colegas empenham-se em criar um concerto para angariar fundos e arrumar a cidade em que vivem.Desde o mês de maio, o livro passou a ter 100% do valor de suas vendas revertido em doações para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre. A iniciativa do conjunto Beatles em Concerto tem o objetivo de ajudar quem está prestando atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, apoiando a instituição e seus colaboradores com verba para melhorar o atendimento a crianças, adolescentes e gestantes.A publicação pode ser adquirida pela livraria virtual Quatorze VinteUm, com valor de R$ 60,00, e também estará disponível neste fim de semana na banca da editora Palavra Bordada, na Feira do Livro Reconstrói RS, que acontece de sexta a domingo (14, 15 e 16 de junho), das 11h às 20h, com entrada franca, no Instituto Ling."O Beatles em Concerto sempre esteve envolvido em projetos sociais. Isso faz parte da nossa história. E, neste momento, entendemos que reverter o valor das vendas dos livros para quem está atendendo as vítimas das enchentes é uma das maneiras de ajudar a comunidade como um todo", comenta o flautista Ayres Potthoff, fundador do grupo.Além de ser vendido ao público em geral, o livro é utilizado gratuitamente no projeto Musicando para o Futuro, que une música, literatura, criatividade e educação para capacitar educadores da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. A obra serve de base para oficinas temáticas ministradas aos docentes, com atividades de criação, apreciação e execução musical, fornecendo ferramentas, ideias e conteúdos que poderão ser levados posteriormente para as salas de aula.