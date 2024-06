Após enchentes, governo do RS anuncia R$ 85 milhões para a cultura

O governo do Rio Grande do Sul anunciou R$ 85 milhões para reconstruir o setor cultural do Estado depois das enchentes de maio. O governador Eduardo Leite afirmou que, em parceria com o Sebrae, serão destinados R$ 59, 5 milhões a microempreendedores individuais e microempresas da cultura. O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse que o banco fará uma doação de R$ 25 milhões para reconstruir os espaços físicos, como os museus, e para patrocinar eventos e trabalhadores da area. O anúncio foi feito no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Mais informações em breve.