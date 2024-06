Nei Van Soria volta a Bento Gonçalves para show solidário

Na próxima quarta-feira (12), Dia dos Namorados e véspera de feriado em Bento Gonçalves, o guitarrista e vocalista Nei Van Soria volta à cidade depois de sete anos para uma apresentação exclusiva no Nosferatu Pub (rua Dr. Agnaldo da Silva Leal, 187), a partir das 19h30. O valor da entrada será destinado integralmente para o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG). A entidade está gerenciando os recursos para as pessoas atingidas pelas enchentes no município. Além disso, em parceria com a Sicredi Serrana, o recurso arrecadado no show será dobrado pela instituição cooperativa.



Os ingressos estão sendo comercializados pelo Instagram do Nosferatu Pub e no próprio estabelecimento, a partir das 18h. A compra antecipada tem o custo de R$ 50,00. No dia, o valor será maior, à venda exclusivamente no local.



No show, Nei Van Soria apresentará os hits que marcaram os anos 1980, 1990 e 2000, com muitos clássicos registrados em 12 álbuns gravados na sua carreira solo, além de sucessos das bandas TNT e Os Cascavelletes. Canções lendárias, como Lobo da Estepe e Jéssica Rose estarão no setlist. A turnê dos 40 anos de carreira será documentada em vídeo, para registrar os shows e preparar um material audiovisual que será divulgado posteriormente ao público.



O evento é organizado em uma parceria entre a empresária Jordana Valduga e o Nosferatu Pub. A Vallontano Vinhos Nobres dará uma taça de vinho ou espumante de boas-vindas ao público que adquirir o ingresso.