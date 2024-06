Passa Passará: Casa Amarela POA divulga ação solidária

Em parceria com diversos artistas e espaços culturais de Porto Alegre, a Casa Amarela POA (avenida José Gertum, 671) decidiu criar uma ação solidária. Passa Passará será realizada através de leilões presenciais e através de lives no Instagram dos locais. A primeira vai ocorrer neste sábado (8), das 15h30 às 18h30 na Casa Amarela. Os valores serão encaminhados diretamente para os beneficiados, profissionais da cultura que foram atingidos pela enchente, via PIX. A Casa Amarela se responsabiliza pelo transporte das obras de um espaço para outro e envia um lote de fotos com ficha técnica para os leilões presenciais e virtuais. Já são mais de 50 artistas envolvidos, além de espaços culturais como Galeria Ocre, Gravura Galeria, Delphus Galeria e Galeria 506.