Biblioteca Pública do Estado recebe Sarau Voador com mulheres artistas

O projeto Sarau Voador – Literatura e Improvisos Transcriados Tudo com Elas receberá, a partir deste mês de junho, 13 mulheres artistas ao longo de seis edições na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). Os encontros terão apresentação e curadoria da multiartista Deborah Finocchiaro e do jornalista e crítico de cinema Roger Lerina, e seguem até setembro. O ingresso é um pacote de absorvente higiênico, que será destinado a meninas e mulheres de baixa renda. A primeira apresentação de junho acontece na quarta-feira (12) às 19h com a poeta e musicista Lilian Rocha e com a instrumentista, cantora, atriz e doutora em Educação Musical Kiti Santos. No dia 26, também às 19h, o show será por conta da instrumentista, produtora e educadora musical Gabriela Lery, e da atriz e bailarina Renata de Lélis, que também é diretora e mestra em Performance Artística. Os encontros seguintes terão a participação de Bibiana Petek e Julia Ludwig (10/7); Delma Gonçalves e Nina Fola (24/7); Gisela Rodriguez, Graziela Pires e Dejeane Arrué, de 50 Tons de Pretas (7/8); e Nina Nicolaiewsky e Heloísa Palaoro (4/9). Em três saraus, intitulados A Letra Delas, será prestada uma homenagem a uma escritora e/ou poeta, e em outros três, nominados O Som Delas, a uma cantautora, sempre reunindo artistas da cena musical e literária do Rio Grande do Sul. Todas as edições do projeto contarão com pintura ao vivo, produzida pelo artista visual Alexandre Carvalho A21, além de tradução simultânea para Libras, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. A distribuição dos absorventes doados será realizada com apoio da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Coletivo Feminino Plural e da Campanha do Levante Feminista Contra o Feminicídio.