SESC/RS lança iniciativas para retomar setor cultural após enchentes

O Sesc/RS lança, nesta semana, diversas iniciativas de incentivo à retomada do setor cultural frente às consequências das enchentes que assolam o Estado. A partir desta quinta-feira (6), uma convocação pública nomeada como Nossa Arte Circula RS receberá inscrições de artistas de circo, teatro, dança, música e literatura para uma série de circuitos culturais que serão realizados nas cidades gaúchas. No sábado (8), o Recomeça Teatro no Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665) em Porto Alegre, inicia uma programação de espetáculos porto-alegrenses e da Região Metropolitana, a partir das 18h, com ingressos solidários para arrecadar doações para a classe artística. Além disso, o espaço cultural do Sesc na Capital Gaúcha também abrirá na próxima segunda-feira (10) um edital de ocupação, com 90% do valor da bilheteria arrecadada nas apresentações garantido para os contemplados. As iniciativas integram o projeto Tchê Acolhe, criado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac que, através de ações nas mais diversas áreas, objetiva auxiliar o povo gaúcho neste momento de dificuldades. As inscrições para o edital do Nossa Arte Circula RS vão do dia 06 ao dia 17 de junho, e os resultados devem ser divulgados no dia 27 do mesmo mês. 60 atrações serão selecionadas e divididas nos circuitos, que contemplarão 30 cidades do interior gaúcho. Cada circuito será fechado com três cidades, composto por duas atrações de artes cênicas, duas de música e duas atividades de literatura. Em agosto, as primeiras cidades a receber o projeto são Passo Fundo, Erechim e Frederico Wesphalen. Artistas profissionais, representados por pessoa jurídica, residentes do Rio Grande do Sul e interessados em participar devem se inscrever através de um formulário disponível no site. Já no caso da literatura, é possível enviar propostas de performances literárias, mediações de leitura e oficinas. As apresentações de artes cênicas precisam ser enviadas em vídeo para avaliação, que será realizada por colaboradores do Sesc/RS. O cachê, custos de produção, divulgação, transporte e hospedagem são mantidos pelo Sesc/RS. Já no sábado, o Teatro do Sesc Alberto Bins retomará sua programação cultural com uma agenda especial do projeto Recomeça Teatro. São duas sessões por final de semana com apresentações de grupos de artistas porto-alegrenses e da Região Metropolitana com ingresso solidário. Alimentos e materiais de limpeza serão arrecadados na bilheteria e destinados para distribuição ao Sindicato dos Artistas, que fará a entrega dos donativos aos artistas afetados pelas enchentes. Não é necessário reservar lugar antecipadamente.Confira a programação completa:08/06 - 18h – Manifesto de uma mulher de teatro (Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz)09/06 - 16h – Peter Pan (Grupo Ronald Radde)22/06 - 18h – Trivial – um espetáculo de bboys pocket (Coletivo N Mostra Urbana)23/06 - 16h – As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles (Grupo Tia)06/07 - 16h – Histórias de encanto e alumbramento (Barbara Catarina)07/07 – 16h – Pulí–pulá (Grupo Cerco)20/07 – 16h - A máquina do tempo (Grupo Oigalê)21/07 – 16h - Mu e Malu: dando asas à imaginação (Cia Luminosa)Além disso, o Teatro do Sesc Alberto Bins recebe, entre os dias 10 e 29 de junho, inscrições para ocupação, de agosto até dezembro. O edital pode ser consultado no site e foi adaptado para ampliar o retorno de bilheteria aos grupos contemplados nas áreas de teatro, dança e circo: 90% da arrecadação será repassada aos artistas. Serão selecionados 12 espetáculos, sendo cinco vagas destinadas para grupos que não sejam da Região Metropolitana de Porto Alegre. O resultado estará disponível no dia 09 de julho.