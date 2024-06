Livro com letras de Marcelo Gross ajudará livraria em Porto Alegre atingida pelas chuvas

O livro Grosswords, que reúne todas as letras de Marcelo Gross, está disponível para pré-venda com desconto de 10% até o dia 23 de junho. A editora Aboio é responsável pela publicação. Neste período, 20% do que for arrecadado será doado para a reconstrução da Livraria Taverna, no centro histórico de Porto Alegre, que teve parte de seu estoque e de seu mobiliário danificado pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O livro pode ser adquirido através do site da editora.A obra conta com quatro composições inéditas e foi organizada pelo jornalista Saulo Marino. Além disso, o livro traz prefácio assinado por Paulo Miklos, ex-Titãs. “Este livro tem vida própria. Você pode cantar com ele se quiser. Ou só mergulhar na poesia. Será que ela se distanciou do ritmo, das melodias e da distorção? Eu sinto que não. Este livro está pulsando e gritando!”, escreve Miklos.