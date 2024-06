Festival ARTE SALVA da gravura Galeria de Arte contará com novos artistas

A Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) lançou a exposição ARTE SALVA! como forma de ajudar o estado. A iniciativa ocorrerá presencialmente a partir da próxima quinta-feira (6) e estará aberta até o dia 19 de junho, de segundas a sextas-feiras, das 9h30 às 18h30, e sábados, das 9h30 às 13h30. Obras de 50 artistas estarão expostas na galeria com descontos especiais. 50% da renda será revertida para ajudar os atingidos. Além disso, as obras ainda poderão ser conferidas e adquiridas on-line pelo site gravuragaleria.com.br e pelo WhatsApp (51) 99718-9258.Os novos artistas são: Cláudia Stern, Decio Bevilacqua, Márcia Marostega e Rosali Plentz.Confira todos os artistas que compõem essa exposição:Ana AnduezaArminda LopesBiba MattosCarmen Vera GuimarãesClara PechanskyClaudia SternCylene DallegraveDecio BevilacquaErico SantosFabiano GonçalvesGraça CraidyGraça HundHelena B CoelhoHelena SchwalbeHeloisa ZorziHenrique AmaralHidalgo AdamsIndia FilipinIsabel MarroniIvan Pinheiro MachadoJane MariaJoão Carlos BentoJoyce ChwartzmannLarissa ScaravaglioneLeticia DemeuseLília ManfroiLou BorghettiLygia VasconcellosMagna SperbMarcelo SpolaorMarcelo ZaniniMárcia MarostegaMaria Do Horto KuhnMarion LunkePaulina EizirikPaulo AmaralPaulo ChieleRejane KaramRenata Galbinski HRita GilRoberta PreisRosali PlentzRosamaria FeltrinSérgio BarcellosSilvia AzevedoStella C. CourtesSusana LuftTita MacedoVelcy SoutierVera Charak Jany