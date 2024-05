Proprietário do Fourth District Space quer lançar campanha para reerguer o 4º Distrito

Espaço destinado a apresentações de shows semanais, esquetes de teatro, sessões de autógrafos de escritores, saraus e rodas de samba, jazz e MPB, o Fourth District Space (FDS) está entre os estabelecimentos culturais alagados no 4º Distrito. Sem saber se houve (e em qual dimensão) estragos no bar, o proprietário da empresa, Carlos Kolesny, decidiu iniciar uma campanha para reerguer a região, enquanto não consegue acessar o próprio negócio , para limpar a sujeira e retomar as atividades.

"Todos estamos sem poder trabalhar, mas minha maior preocupação é manter o público frequentando o bairro assim que isso for possível", explica o empresário. "Por isso, nesta semana (a partir de segunda-feira, dia 20), iremos realizar um grande movimento nesse sentido, com a ação Amo 4º Distrito ", emenda. "Diversos estabelecimentos comerciais ficaram completamente alagados, com perdas enormes de equipamentos, estoques, mobiliário, além de todo o período fechado sem faturamento. Esses empresários irão precisar de muita ajuda para, não apenas ativar novamente seus estabelecimentos, mas também retomar a frequência de seus clientes", justifica Kolesny.

Localizado na av. Cairú, 372 - ao lado da fábrica da Neugebauer - o bar do empresário está fechado por tempo indeterminado. Na última vez que esteve no FDS (no dia 3 de maio), ele saiu de lá "com água batendo na altura no joelho". "Passei os dois dias seguintes em estado de choque, simplesmente não sabia o que fazer", recorda. "Logo que começaram os resgates, decidi então servir como ´ponte` nas informações das demandas das pessoas que tinham que evacuar a região, e ajudei na busca de animais. Mas, desde quinta-feira (16), estou tentando me organizar para promover a campanha, e também falando com alguns artistas, para tentar lançar uma programação de retorno do bar, mais adiante."

De acordo com Kolesny, se tudo der certo, o FDS reabrirá "com um grande show benemerênte do Nei Lisboa". Essa será a primeira atração da retomada do bar, que funcionará sob a campanha Amigo do FDS é 10: ao comprar adiantado (no valor de R$ 100,00) cada cliente terá direito a dez ingressos para os shows de sua preferência. "Isso é um terço do valor que cobro nas entradas, mas vou investir nessa saída para movimentar o local. O FDS tem só um ano de atividades e já passa por uma tragédia histórica, mas a sua trajetória não estará interrompida, isso eu garanto", afirma o empresário. "Me dá um desconforto pedir ajuda em dinheiro, prefiro que me apoiem pagando antecipadamente pelos shows - essa promoção será válida pelo menos até o final do ano, pois, com esse dinheiro, arrecado uma receita para me reeguer."

Além do estabelecimento cultural, Kolesny é proprietário da metalúrgica Ergocentro, que funciona ao lado do bar. Ambos os prédios estão alagados. "Na metalúrgica, tem máquinas pesadas (de CNC), e algumas pequenas, que consegui levantar a um metro do chão. Mas, como o nível da água chegou a dois metros, é certo que a inundação atingiu tudo. Provavelmente, teve perda total", estima o empresário. "No FDS estão minhas memórias de vida: lá tem um museu contando a história da antiga metalúrgica Tornearia Antonio Kolesny, que meu pai tocou por 65 anos – são painéis com fotos, ferramentas e notas fiscais de memória do empreendimento, acessórios de escritório, quadros antigos. Espero que não tenham se perdido", pontua.

Ainda de acordo com o empresário, há risco do bar ter perdido o mobiliário, um computador, e 12 refrigeradores. "Infelizmente, a estimativa é que esteja tudo embaixo d´água, mas como não consigo entrar ali, isso é uma incógnita, não sei mensurar e fazer um balanço do prejuízo." Kolesny reforça que tudo que consegue pensar em fazer no momento é tocar a ação Amo 4º Distrito para a frente. "Esta primeira ação é extremamente orgânica e colaborativa, o sucesso irá depender da adesão das pessoas e do comprometimento quando oferecer a sua ajuda pelo Instagram (nos perfis @4distritoaquitem e @somos4distrito)".

Neste primeiro momento, a ideia da campanha é listar empresas que precisem de alguma ajuda profissional ou voluntária e reunir pessoas interessadas a oferecer essa ajuda - de forma voluntária ou, se não for possível, com um desconto para os empresários do 4° Distrito. O proprietário do FDS adianta que a campanha pode evoluir, mais adiante, para ações maiores, reunindo novos voluntários para ajudar um determinado estabelecimento ou mesmo incentivando as pessoas a voltarem a frequentar a região quando os locais quando forem reabertos.