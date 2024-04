Porto Alegre ganha primeira edição do seja livre festival

Experiência imersiva na cultura cristã, entrada gratuita, variedade de estilos e atrações, além de coleta de itens para doação. Serão dez horas de programação musical: o Seja Livre Festival ocorre pela primeira vez em Porto Alegre no dia 21 de abril, das 11h às 21h, na Orla do Guaíba, próximo à chaminé, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados em Sympla. A apresentação do evento será feita por Giovane Byl e Diego Ignacio.

O line up conta com os seguintes destaques: Ao Cubo, donos dos hits "Naquela Sala", “1980”, “Mil Desculpas”, “Cinderela” e “Tche-gue-die” “Nasci pra vencer”, Dj Fjay, Dona Kelly e Cleber fazem parte de um dos maiores grupos de hip hop gospel e secular do Brasil na atualidade e têm como missão levar amor e vida de fora pra dentro e de dentro pra fora das comunidades; 2metro, o rapper cristão ostenta números poderosos como a marca de 21 milhões de visualizações no YouTube, mais de 750 mil ouvintes mensais no Spotify, quase 20 singles lançados, ele canta a Bíblia com rimas e poesia; Victin transmite com sensibilidade o poder e o amor de Deus a partir de rima e de batida.

A canção de estreia ‘Prazer Jesus’, lançada de forma independente, marcou sua transição e alcançou o TOP 50 Brasil e possui mais de 100 mil inscritos no YouTube; Jesse Alcantara é cantor e compositor e iniciou sua trajetória musical na igreja. Entre suas influências R&B, RAP, Soul e trap.



Ainda completam a programação: Seja livre acústico, Júnior Sete, Juliano Rimador, Rapper Du, Desbravador, MDS, Mano Pedro, Pregadoor, LC 137, Bless Soul, Zézin, Lookas, Lael Bayer, Dj Hood, Dj Konjah, Dj Edinho DK.



Inclusivo, por meio da música gospel no gênero Rap & Trap, o festival busca reunir pessoas de todas as idades e origens para explorar questões de fé e espiritualidade. A intenção será também espalhar a mensagem de Jesus com rimas, poesias e confraternização e que tem no cristianismo o seu estilo de vida e religião.

Um convite para uma jornada de autoconhecimento e redescoberta, guiados pela mensagem da fé. Sem deixar de lado a importância e a preocupação com quem necessita, o festival também terá cunho social: coletores estarão disponíveis para arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos, que serão posteriormente doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

SERVIÇO