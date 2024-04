Show Mamonas Assassinas - O Legado leva canções do filme para o palco do Araújo Vianna

O sucesso de Mamonas Assassinas – O Filme, que estreou em dezembro nos cinemas, foi tão grande que a banda da película vai realizar uma grande turnê pelo Brasil em 2024. Homenageando e celebrando a obra de um dos maiores fenômenos musicais já visto no nosso país, o espetáculo chegará ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (21), às 20h, com ingressos (a partir de R$ 120,00) no Sympla. Reproduzindo com fidelidade a irreverência e a energia de Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli, o show Mamonas Assassinas – O Legado vai trazer para Porto Alegre um setlist repleto de hits, saídos do álbum Mamonas Assassinas, 3º mais vendido de todos os tempos no Brasil. Impulsionado por sucessos como Vira-Vira, Pelados em Santos, Robocop Gay e Chopis Centis, o registro também é o trabalho de estreia mais vendido da história nacional. No palco, o tributo é formado por Ruy Brissac (vocal), Beto Hinoto (guitarra), Lucas Theas (baixo), Nelson Bomfim (teclado) e Wilian Falanque (bateria).