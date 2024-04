Gal Costa: entenda o que dizem filho e viúva sobre morte e herança da cantora

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo, ex-empresária e viúva da cantora, deram entrevistas ao Fantástico que foi ao ar neste domingo, 31, na Globo. Recentemente, ele contestou o direito de herança à ex-empresária de sua mãe, e chegou a pedir a exumação de seu corpo.



Em determinado momento, a repórter Renata Ceribelli pergunta a Gabriel: "Você tem alguma desconfiança em relação à Wilma?". O jovem é enfático: "Nenhuma. Não imagino que ela possa ter feito alguma coisa em relação à minha mãe. Não acho que ela chegaria a esse ponto".



A morte de Gal Costa