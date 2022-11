Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB, morre aos 77 anos

Atualizada às 11h48min

A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9) aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da artista. A causa da morte da artista, que é uma das principais cantoras da MPB, ainda não foi confirmada.

Gal era uma das atrações do festival Primavera Sound em São Paulo, no último fim de semana, mas a participação foi cancelada de última hora para se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. De acordo com a sua equipe, ela ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.

A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Coala. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê As Várias Pontas de uma Estrela marcadas para dezembro e janeiro.

Gal, que se chamava Maria da Graça Costa Penna Burgos, nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador, na Bahia. Estreou ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros, o espetáculo Nós, Por Exemplo..., em 22 de agosto de 1964, que inaugurou o Teatro Vila Velha, em Salvador.

A primeira gravação da cantora em disco ocorreu no trabalho de estreia de outro grande nome da MPB, Maria Bethânia, em 1965, no duo Sol Negro (Caetano Veloso), seguido do primeiro compacto, com as canções Eu vim da Bahia, de Gilberto Gil, e Sim, foi você, de Caetano, ambos lançados pela RCA, que posteriormente transformou-se em BMG (atualmente Sony BMG) - gravadora à qual Gal retornaria em 1984, com o álbum Profana.

Em 1968 participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968), com as canções Mamãe Coragem (Caetano Veloso e Torquato Neto), Parque Industrial (Tom Zé) e Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso), além de Baby (Caetano Veloso), o primeiro grande sucesso solo, que se tornou um clássico. Em 1971, a cantora fez um dos espetáculos de maior repercussão da história da MPB, Fa-Tal, que viraria também um álbum cultuado. A voz de Gal também marcou outros grandes sucessos da música brasileira como Chuva de Prata, Gabriela e Brasil (Cazuza).