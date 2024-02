Biblioteca do Instituto Cervantes é batizada com o nome de Rosa Chacel

Como é tradição em todos os centros do Instituto Cervantes pelo mundo, a biblioteca da sede de Porto Alegre passa a levar o nome de uma escritora de língua espanhola. Para a cerimônia de intitulação de Rosa Chacel como homenageada, a unidade situada no bairro Três Figueiras, recebeu autoridades e convidados na noite desta quarta-feira (21).

Segundo o diretor-geral de todas as unidades do Instituto espalhadas por 50 países, Luis García Montero, a escolha da autora deve-se à sua estreita relação com o Brasil. “Ela viveu parte de seu exílio, durante a guerra civil espanhola, no Rio de Janeiro e seus livros estão muito presentes aqui. A nossa história é relativamente nova em comparação com outras instituições semelhantes como a Aliança Francesa e o Goethe, pois esperamos a consolidação da nossa democracia para iniciarmos os trabalhos. Nesse sentido, também temos similaridades entre nossas nações”, pontuou o dirigente.

A diretora do Instituto Cervantes local (além do Rio de Janeiro, Salvador e Brasília), Raquel Romero Guillemas, acredita que este ato simbólico ajuda estimular a curiosidade das pessoas em relação à literatura espanhola, “Muitas pessoas nos procuram quando estão programando uma viagem, com a intenção de conhecer um pouco mais da nossa cultura. Mas o contrário também ocorre, quando os visitantes voltam de lá e querem aprofundar seus conhecimentos em relação ao país”, destacou.

Nesse sentido, o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), João Augusto Machado, o estímulo de instituições como o Instituto Cervantes ajuda no desenvolvimento do turismo local. “Na agência nós trazemos as oportunidades e a experiência, e nesses centros a pessoa já pode ir entrando no clima. Esse casamento é fantástico”, observou Machado.

Na avaliação da secretária da Cultura do Estado, Beatriz Araújo, que representou o governador no evento, “é muito relevante o reconhecimento de uma escritora mulher e que não teve a sua legitimação em vida”. Opinião compartilhada pelo artista plástico Leandro Selister, responsável pelo painel em homenagem à escritora: “a história dela é muito bacana, porque ela acabou vindo para o Brasil e estreitou laços com Iberê Camargo e outros nomes daqui”.

A biblioteca funciona desde 2007, e está aberta ao público de terça a sábado. Em suas coleções se encontram o acervo do antigo Centro Cultural Brasil-Espanha da cidade, com as grandes obras de referência em língua espanhola de diferentes áreas (Literatura, História, Artes), assim como uma ampla coleção de estudos de linguística e de manuais e materiais para a aula.O acervo se complementa com um grande número de filmes, documentários e música que pode ser consultado no catálogo on-line.