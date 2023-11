Instituto Cervantes traz o trio de jazz Sumrrá à Porto Alegre

A banda espanhola Sumrrá apresenta-se no POA Jazz Festival neste sábado (25), a partir das 20h. O rio toca com enfoque em seu sétimo disco “Sumrrá 7 Visións”, lançado em 2021 e inspirado em cidades por onde têm passado mundo afora. A banda apresenta um concerto "intenso" de originais e improvisação, o que os tornou nova referência no jazz. Suas músicas falam do momento que o trio vive e de pensamentos que explicam de onde vem e para onde vão. Entre outros discos premiados, o Sumrrá lançou Journeys, em 2015, e 6mulleres, em 2018.

O evento reunirá atrações internacionais, nacionais e locais em nove shows e um workshop nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Os ingressos para a capital gaúcha estão disponíveis na plataforma Sympla.



Além de Porto Alegre, o Instituto Cervantes traz esta turnê dos músicos para São Paulo, Joinville e Curitiba. A ação tem apoio do Programa de Internacionalización de la Música y Artes Escénicas españolas, coorganizado por el Instituto Cervantes y el Centro Nacional de Difusión Musical, INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia — financiado por la Unión Europea— Nextgeneration.eu.