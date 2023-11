Poa Jazz Festival chega à 8ª edição consolidado como um dos principais eventos de jazz do País

Em sua oitava edição, o Poa Jazz Festival reunirá atrações internacionais, nacionais e locais em nove shows, que acontecem de sexta-feira (24) a domingo (26), no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300). Como em edições anteriores, o festival terá, além de muita música, bares com comidas e bebidas, drinks de café criados especialmente pela Baden Cafés Especiais, artistas plásticos produzindo suas obras ao vivo, venda de discos de jazz e muitas outras atrações. Ainda há ingressos à venda, com valores entre R$ 55,00 e R$ 264,00, pela plataforma Sympla.

Entre as atrações internacionais confirmadas estão o duo formado pelos pianistas Ray Lema, do Congo, e Laurent de Wilde, da França. Além de sua apresentação, que acontece na sexta-feira, os dois oferecem um workshop gratuito nesta quinta-feira, às 14h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Os últimos lugares ainda estão disponíveis mediante inscrição prévia no site do centro cultural. Outra atração internacional de destaque é o trio espanhol Sumrrá, que se apresenta no sábado.

O evento ainda receberá grandes destaques nacionais: o trombonista paulista Jorginho Neto e seu Collective, a baixista Ana Karina Sebastião, a pianista e arranjadora Ana Azevedo com seu trio, e o violonista Gabriel Selvage, gaúcho que reside na Europa e vêm à capital acompanhado do baixista Thiago Espírito Santo e do percussionista Kabé. As atrações locais são Arthur de Faria e sua Tum Toin Foin, o saxofonista Cleômenes Jr. com seu sexteto, e o The Jazz Passengers.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO POA JAZZ FESTIVAL 2023