Emicida trará turnê de encerramento de AmarElo a Porto Alegre

O cantor, compositor, rapper e pensador contemporâneo Emicida anuncia a despedida da performance com o show AmarElo – A Gira Final, uma parceria da Laboratório Fantasma com a Live Nation Brasil. Ao todo, doze cidades receberão a turnê: Belo Horizonte (9 de março); Porto Alegre (06 de abril); Brasília (12 de abril); Goiânia (13 de abril); Olinda (26 de abril); Salvador (11 de maio); Rio de Janeiro (18 de maio); São Paulo (25 de maio); Florianópolis (21 de junho); Curitiba (22 de junho); Manaus (28 de junho) e Belém (30 de junho).

AmarElo, trabalho lançado em 2019 e eternizado em documentário da Netflix, teve as suas primeiras interpretações ao vivo no mesmo ano de estreia, porém precisaram ser abreviadas pela pandemia. De volta aos palcos, o repertório foi realizado 120 vezes, passou por 9 países e 55 cidades.

Gira é o nome dado aos rituais coletivos de religiões de matrizes africanas e afro-ameríndias, nos quais são praticados cantos, danças e rezas que estabelecem um momento de conexão com as entidades espirituais. Daí, surgiu o nome da tour: AmarElo – A Gira Final. "Por todos os lugares do mundo que passamos com esse espetáculo, as pessoas alcançaram um tipo de transcendência muito bonita. Eu me emocionei em todos eles. Componho sonhando com coisas que eu gostaria de ver no mundo e, quando essa sinergia acontece, sinto que as pessoas me dizem que querem ser parte deste sonho também. E são mesmo", compartilha Emicida.

Ao longo da turnê AmarElo – A Gira Final, a experiência de AmarElo será potencializada por elementos visuais (como uma cenografia imersiva), participações especiais, entre outras surpresas. Músicas como a faixa-título, Ismália e Ordem Natural das Coisas estarão contempladas no repertório, assim como faixas que marcaram a carreira de Emicida.

O experimento social AmarElo é composto por frentes diversas, que, juntas, resultam no trabalho mais premiado do rap brasileiro (o álbum ganhou o Grammy Latino em 2020 e o documentário foi indicado ao Emmy Internacional). A Gira Final é o último capítulo deste projeto que é também um estado de espírito. "Às vezes, tudo o que temos é a fé. E ela acaba sendo a nossa arma para enfrentar tempos tão duros. Talvez por isso as pessoas transformem os nossos shows nessa espécie de culto. Essas serão as últimas oportunidades para presenciar isso ao vivo", ele complementa.

Ingressos

www.ticketmaster.com.br ; e em Manaus exclusivamente, https://www.bilheteriadigital.com/ Clientes cartão Elo contarão com pré-venda de ingressos exclusiva entre os dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, começando às 10h , online, e 12h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço), além de parcelamento exclusivo em até 5x sem juros. Para o público geral, a venda começa no dia 02 de fevereiro, nos mesmos horários e canais. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros para todos os clientes, estarão disponíveis online (; e em Manaus exclusivamente,) e nas bilheterias oficiais.

AmarElo – A Gira Final, em Porto Alegre:

Data: 06 de abril de 2024 (sábado)

Abertura dos portões: 18h30min

Horário do show: 20h30min

Local: Pepsi On Stage - Av. Severo Dullius, 1995 - Anchieta - Porto Alegre/RS

Ingressos: a partir de R$ 90 (ver tabela completa abaixo)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Preços

Pista lote 1: R$ 90 (meia entrada) | R$ 180 (inteira)

Pista lote 2: R$ 100 (meia entrada) | R$ 200 (inteira)

Pista lote 3: R$ 110 (meia entrada) | R$ 220 (inteira)

Pista premium lote 1: R$ 110 (meia entrada) | R$ 220 (inteira)

Pista premium lote 2: R$ 120 (meia entrada) |R$ 240 (inteira)

Mezanino: R$ 125 (meia entrada) | R$ 250 (inteira)

Pista premium lote 3: R$ 130 (meia entrada) | R$ 260 (inteira)

Bilheteria oficial – sem cobrança de taxa de conveniência

Estádio Beira Rio: Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas - Porto Alegre/RS

Horário de Funcionamento: Terça a Sábado, das 10h às 17h.

Venda pela internet – sujeito à cobrança de taxa de conveniência

www.ticketmaster.com.br – sujeito à cobrança de taxa de conveniência