Espaço Força e Luz inicia programação de exposições com Arte na Corda Bamba

O Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) apresenta, a partir desta terça-feira (30), às 19h, a exposição Arte da Corda Bamba, do artista Rogério Livi. Com curadoria de José Francisco Alves, a mostra conta com trabalhos produzidos e exibidos desde 2004, alguns agora atualizados e adaptados, além de obras novas, criadas especialmente para o espaço expositivo. A mostra pode ser visitada até 9 de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábado, das 11h às 18h.

O título da exposição vem de outro trabalho do artista, de 2000, que faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea do RS e consiste em uma releitura do canônico readymade de Marcel Duchamp, feito com um banco de madeira e uma roda de bicicleta, em 1913.

A partir da obra, Rogério nos lembra que Duchamp e suas provocação colocaram o sistema da arte ocidental em uma autêntica corda bamba. A exposição sintetiza, assim, suas preocupações artísticas basilares, numa referência à história da arte e à gênese da arte contemporânea.