Quatro décadas de canções e causos sbornianos em nova temporada de 'A Sbórnia Kontr'Atracka'

A celebração dos 40 anos de Sbórnia - ilha flutuante criada pelos artistas Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky para o consagrado espetáculo Tangos e Tragédias - está marcada para acontecer no palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), com apresentações da montagem A Sbórnia Kontr'Atracka, a partir deste sábado (20). A temporada segue até o dia 4 de fevereiro, com sessões às sextas e sábados (20h) e aos domingos (18h). Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 160,00 e podem ser adquiridos pelo site do espaço cultural.

Kraunus (Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e causos sbornianos junto a seus convidados especiais: o professor Ubaldo Kanflutz ( No show, Hique Gomez ) e) apresentam as canções e causos sbornianos junto a seus convidados especiais: o professor Ubaldo Kanflutz ( Cláudio Levitan ), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbórnia, Menthales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) a grande sapateadora do Ballet Hiperbólico da Sbórnia e o "Stela Maritmus Sborniani", as Estrelas do Mar Sbórniano, uma seleção de 12 vozes do Jungst Korhal Sborniani.

Repleto de luzes e projeções especiais, o espetáculo promove uma verdadeira imersão ao universo sborniano e faz, ainda, uma homenagem a Nicolaiewsky, falecido há 10 anos em decorrência da leucemia. Parceiro de Gomez durante três décadas, o artista interpretava o Maestro Pletskaya em Tangos e Tragédias, montagem que inspirou a criação de uma galeria de personagens e um universo amplo de outras produções que vieram à tona no decorrer dos últimos anos, como o longa-metragem de animação Até que a Sbórnia nos Separe (Otto Guerra) e série para TV a cabo Sbórnia em Revista, veiculada no Prime Box Brazil. Concebida e dirigida por Gomez, a partir de um material criado por ele e Nicolaiewsky durante os 30 anos de Tangos e Tragédias e desenvolvido pelos integrantes atuais, essa última recebeu o prêmio de Melhor Websérie Brasileira no Rio WebFest 2021. "Continuarmos o projeto e expandirmos da forma que estamos fazendo é nossa forma de homenagear o Nico, permanentemente", destaca o músico e diretor do espetáculo.

Gomez conta que a história da Sbórnia foi inspirada em um compilado de músicas antigas (em especial, alguns tangos) "que ninguém tocava". "No processo criativo do Tangos e Tragédias, encontramos na Recikla Gran Rechebuchyn - a grande "Lixeira Cultural" - muitas músicas que haviam sido descartadas. São grandes sucessos que ninguém mais tem conhecimento", recorda o artista. Ao longo dos anos, o roteiro foi se transformando, sem deixar de seguir a sua essência: "atualmente, a história da Recykla Gran Rechebuchyn traz um conflito entre dois povos: os Berdas e os Mostas. Os dois lutam pelo controle do MorroRoidas, que fica nas encostas desta grande Lixeira Cultural".

Interpretado pela primeira vez em 1984, Tangos e Tragédias nasceu em meio à ditadura militar, e cumpriu trajetória ininterrupta até a partida de Nico, em 2014. Dois anos depois, Gomez passou a trabalhar com Simone na montagem de A Sbórnia Kontr'Atracka e o espetáculo deu seguimento à criação original, com a inclusão de novos temas. No atual repertório do show - que contou com lotação esgotada em suas nove sessões na temporada de 2023 -, os artistas executam cerca de 20 músicas, incluindo sucessos de Tangos e Tragédias - como Aquarela da Sbórnia, Ana Cristina, Copernico e Trem das Onze -, e também algumas músicas do espetáculo Rádio Esmeralda, concebido e dirigido por ele, com atuação de Simone e Adriana Marques, que acabou falecendo em 2009. "Na nova montagem, ainda foram inseridas três cenas da websérie", destaca Gomez.

Além de tocar e cantar, os artistas realizam performances cheias de expressão corporal e linguagem da comédia, e se utilizam de projeções e animações (assinadas por Rique Barbo) para preencher o cenário. A equipe conta, ainda, com Heloiza Averbuck (desenho de luz), e Edu Coelho (engenharia de som). Afirmando que todo o conteúdo do espetáculo é estudado "música por música", Gomez destaca que, para além das artes performáticas, o show apresenta ao público "um acabamento tecnológico muito bacana".