Fundação Theatro São Pedro emite nota de repúdio contra cortes de energia da CEEE Grupo Equatorial

A Fundação Theatro São Pedro emitiu uma nota de repúdio, na tarde deste domingo (14), contra os cortes de energia elétrica feitos pela CEEE Grupo Equatorial. O comunicado, assinado pelo presidente da fundação, Antonio Hohlfeldt, ainda pede desculpas ao público da sessão noturna do sábado (13) e à equipe de produção do espetáculo Elis, a Musical.

foram registradas quedas de energia durante a quinta (11) e sexta-feira (12), o que afetou a produção do espetáculo que teve quatro sessões esgotadas O superintendente administrativo do Theatro São Pedro, Luiz Capra, afirma que, o que afetou a produção dona sexta-feira (21h), sábado (17h e 21h) e domingo (18h).

Capra explica que a produção do musical optou pela contratação de um potente gerador, em caso de queda de energia durante as apresentações, além do gerador que o Theatro São Pedro já dispõe. O superintendente administrativo diz que não foram registradas quedas durante os espetáculos, mas que o ar condicionado do local apresenta defeitos desde a falta de energia da sexta-feira, e que vem sendo examinado por equipes técnicas.

"Além dos transtornos e consequentes danos financeiros, a irresponsabilidade da CEEE Equatorial provocou evidente estresse em todas as equipes envolvidas com o espetáculo, bastando dizer-se que toda a equipe do Theatro São Pedro foi mobilizada, assim como a assistência técnica terceirizada, que precisou ser chamada, permanecendo diuturnamente, em prontidão, no teatro", destaca a nota do presidente da fundação.

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a CEEE Grupo Equatorial ainda não se pronunciou até a publicação desta matéria.

Leia a nota completa da Fundação Theatro São Pedro:

NOTA DE REPÚDIO E PEDIDO DE DESCULPAS



A Fundação Theatro São Pedro vem repudiar, veemente e publicamente, a falta de profissionalismo, de respeito à comunidade a que deveria servir, e de integração com o universo de utentes dos serviços da CEEE Equatorial. Os cortes de energia elétrica, a título de revisão de linhas, que foram provocados na última semana, sem qualquer aviso prévio ou combinação, às vésperas da estreia de um espetáculo nacional amplamente anunciado e divulgado, gerou transtornos de toda a ordem à sua produção, à administração do teatro, ao público em geral, e aos funcionários e técnicos que precisaram atender às urgências provocadas por aqueles cortes de energia, os quais acarretaram um número sem fim de ocorrências consequentes àquela intervenção equivocada, sem qualquer aviso prévio ou combinação, afetando inclusive o serviço de ar condicionado, e a tão necessária climatização da casa em dias de calor extremo, como o deste final de semana.

Além dos transtornos e consequentes danos financeiros, a irresponsabilidade da CEEE Equatorial provocou evidente estresse em todas as equipes envolvidas com o espetáculo, bastando dizer-se que toda a equipe do Theatro São Pedro foi mobilizada, assim como a assistência técnica terceirizada, que precisou ser chamada, permanecendo diuturnamente, em prontidão, no teatro. A todos estes profissionais, agradecemos profundamente. Ao público da sessão noturna do sábado, pedimos desculpas, assim como a toda a equipe de produção do espetáculo, que apesar dos entraves, entregou ao público um espetáculo de altíssimo nível.

E, enfim, à CEEE Equatorial, antecipamos que a Fundação Theatro São Pedro tomará as medidas cabíveis. É inconcebível que uma empresa com sua responsabilidade desconheça seus compromissos e as consequências de suas ações.



Antonio Hohlfeldt/Presidente da Fundação Theatro São Pedro