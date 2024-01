Espetáculo Elis, A Musical, volta aos palcos após uma década da estreia

O espetáculo Elis, A Musical volta aos palcos para comemorar, após uma década da estreia, e emocionar o público mais uma vez. Em Porto Alegre, as quatro sessões de homenagem à icônica cantora brasileira Elis Regina acontecem no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), na sexta-feira (21h), sábado (17h e 21h) e domingo (18h). Para a nova temporada, a duração da peça foi reduzida em quase uma hora, além de outros ajustes, e as atrizes Laila Garin e Lílian Menezes (alternante) dão vida à cantora novamente. Os ingressos estão esgotados.

Premiada por sua performance em Elis, A Musical, no ano da estreia, em 2013, a atriz baiana Laila Garin tem longa trajetória no mundo das artes. Quando criança, estudou teatro e canto lírico, e mais tarde se formou em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Em São Paulo por alguns anos, estudou mais teatro e depois partiu para o Rio de Janeiro, onde mora há mais de uma década. "Primeiro veio o teatro, então me considero mais atriz do que cantora, mas descobri ainda muito cedo que cantar era meu maior prazer", conta Laila, que compartilhou um pouco da sua trajetória e também falou da empolgação de retornar a personificar Elis nos palcos, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Já com alguns trabalhos na televisão, cinema e principalmente teatro, ela foi indicada pelo roteirista e produtor Nelson Motta para fazer o teste para o papel de Elis, e escolhida pelo diretor Dennis Carvalho. "Apesar de eu não ter nenhuma semelhança física com Elis, imagino que ele tenha me escolhido por esta questão dramática do meu canto", conta Laila. Para o especial de uma década, o espetáculo (que teve originalmente sessões de 2013 a 2016) foi reduzido para 2h de duração, com um intervalo de 15 min, além de sofrer mudanças no cenário. Laila avalia que a peça está mais teatral e objetiva, mas ressalta que os números musicais que canta foram mantidos.

Reconhecida por sua potência vocal e presença de palco, Elis Regina teve uma vida curta, mas recheada de acontecimentos e emoções. Gaúcha de relevância nacional, ela nasceu em Porto Alegre, em 1945, e morou durante sua infância e adolescência na Vila IAPI. Trazer o espetáculo para a cidade natal da cantora novamente é especial para os envolvidos na peça. "Tem um frio na barriga sim, mas eu sinto que a peça já foi abençoada pelo público, acho que é uma celebração e uma homenagem", ressalta Laila. A intérprete ainda conta que o início do espetáculo se passa na Capital e reproduz a origem de Elis, desde os primeiros shows em clubes e depois nas rádios.

A volta de Elis, A Musical aos palcos, depois de vários anos, permite um reencontro com o público e também encantar mais pessoas. Laila diz que a percepção do impacto causado nos espectadores pela união de música e encenação vem através dos silêncios - que podem ser dispersos, com tosses e breves cochichos, ou mais pesados, indicativos da suspensão do tempo - e do modo como eles se transformam em som. "Você escuta as gargalhadas, as fungadas de emoção, e então vêm os aplausos - porque as pessoas são arrebatadas, há momentos que simplesmente levantam e aplaudem de pé", conta Laila.

A artista reconhece a performance de Elis nos palcos de teatro como um marco na sua carreira, que a fez ganhar visibilidade nacional. E ressalta que, apesar de dez anos separarem a estreia da peça e a nova temporada, o roteiro continua provocando o público e se mantém atual, tendo outras camadas. "Porque ela (Elis) é uma provocadora, uma inquieta, uma mulher bem à frente do tempo dela. Ela continua atual", analisa Laila. Desde 2013, Elis também é interpretada pela atriz Lílian Menezes, como alternante. "Lílian é maravilhosa, o público adora quando ela faz também, e precisamos alternar porque o espetáculo exige muito fisicamente, não dá para se apresentar mais de uma vez no mesmo dia", explica.

Fã de cantoras de Música Popular Brasileira, como Gal Costa e Maria Bethânia, Laila conta que sua mãe escutava muito as canções de Elis. "E eu a tinha como referência de um canto muito emocionado, forte, pesado. Mas foi quando fui fazer o musical que, de fato, mergulhei na obra dela", conta a atriz. Além da parte musical, Elis também era conhecida pela personalidade autêntica e franca, que provocava as pessoas. Ao se preparar para a nova temporada, Laila comenta que leu novamente a biografia de Elis, escrita por Julio Maria, o que provocou um aumento do encanto - algo que ela pensava não ser possível. "Fiquei apaixonada de novo. Achei que já tinha esgotado esse amor, mas ela realmente era extraordinária."