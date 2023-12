Theatro São Pedro realiza cerimônia de entrega do Troféu Eva Sopher nesta terça-feira (19)

sexta edição do Troféu Eva Sopher. O evento, com entrada gratuita, acontecerá no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/m), espaço que foi comandado por mais de 40 anos pela empreendedora cultural que leva o nome da premiação Banda Municipal de Porto Alegre. Nesta terça-feira (19), às 19h, ocorre a cerimônia daO evento, com entrada gratuita, acontecerá no(Praça Mal. Deodoro, s/m), espaço que foi comandado por mais de 40 anos pela. Após a solenidade, às 20h, haverá apresentação da

O objetivo da premiação é valorizar personalidades públicas, artistas e instituições que colaboraram significativamente para a promoção da cultura em suas diferentes expressões. O troféu, uma obra do artista plástico Vinícius Vieira, é confeccionado desde a primeira edição do prêmio, em 2018.



Nessa edição, os homenageados são o Grupo Zaffari (Destaque Institucional, por apoiar projetos das artes de palco); Paulo Gasparotto (Destaque Cultural, por sua contribuição na divulgação dos espetáculos artísticos locais); e Grupo Tholl e Carlota Albuquerque (Destaque Artístico). Além disso, a funcionária do Thetro São Pedro Abrelina Barbosa, que trabalhoa no local desde 1999, será reconhecida por seu carisma, competência administrativa e relacionamento com o público e a classe artística. Ela recebe o Destaque da Casa.