Em turnê comemorativa de 30 anos, Soweto anuncia data de show em Porto Alegre

Em comemoração aos 30 anos de música de um dos principais grupos de pagode do país, o show da turnê Soweto 30 foi confirmado em Porto Alegre no dia 15 de junho de 2024, no Parque Harmonia.

LEIA TAMBÉM: Bandas Tum Toin Foin e Trabalhos Espaciais Manuais se apresentam no Espaço 373

A sequência de shows do Sow3t0, estilização do nome que referencia a comemoração, vai rodar o Brasil a partir do dia 20 de abril do próximo ano em São Paulo, cidade de origem de Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira, integrantes do grupo.



Sucessos como “Derê”, “Farol das Estrelas”, “Momentos”, “Tempo de Aprender”, “Mundo de Oz”, “Refém do Coração”, “Búzios e Tarô” e tantos outros, farão parte do repertório que poderá ser ouvido ao vivo pelos porto-alegrenses.



Os ingressos para esse grande momento de nostalgia estarão à venda a partir de 12h desta quinta-feira (14), no site www.bilheteriadigital.com. O evento tem realização de Peeb Produções, GR Shows, Ginga, Four Even e Belo’s Music.



Confira abaixo mais detalhes:

Data: 15 de junho de 2024



Local: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), Av. Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas, Porto Alegre/RS



Classificação Etária: +18 desacompanhados. Menores de 16 anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.



Ingressos 1º lote:



Arena Premium R$140,00



Arena Premium Meia R$70,00



Arena Premium Solidário R$70,00



Front Stage R$320,00



Front Stage Meia R$160,00



Front Stage Solidário R$160,00



Open Bar R$350,00