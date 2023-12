Bandas Tum Toin Foin e Trabalhos Espaciais Manuais se apresentam no Espaço 373

Nesta quinta-feira (14), a banda de câmara Tum Toin Foin encerra a temporada 2023 no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), às 21h, celebrando o aniversário do compositor, arranjador e pesquisador Arthur de Faria. Extrapolando os limites da música instrumental com o erudito, o popular e o jazz, a banda reúne artistas oriundos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 35,00, na plataforma Sympla.