Chuva não frustra vendas na Feira do Livro em dia de fluxo de famílias

Não há tempo ruim para apreciar um bom livro. Muitas famílias aproveitaram o feriado de Dia dos Finados, nesta quinta-feira (2), para ir até a Praça da Alfândega conferir a 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que teve início no dia 27 de outubro e ocorre até 15 de novembro. Apesar do vento forte e da chuva que atingiu a Capital na tarde deste feriado, o movimento e as vendas se mantiveram altos, é o que garantem os livreiros que participam da edição deste ano.

"A chuva assustou nessa noite. Pensamos que poderia afetar, mas o pessoal está vindo mais. Estão de casaco, de sombrinha, mas estão vindo, prestigiando a Feira", afirmou Simone Bottin Pereira, uma das responsáveis pela banca 36, a Isasul Livraria, que já é figurinha carimbada do evento. "O Itamar Franco estará presente aqui hoje, em um bate-papo, então [os livros dele] estão saindo bastante hoje. No geral, livros e autores voltados para a literatura e história negra também têm tido uma boa saída, tanto no adulto quanto no infantil" garantiu Simone.

Já a Banca Estação Cultura, número 34, beneficia-se do feriado de Dia dos Finados para vender o seu carro-chefe: livros espíritas e de auto ajuda. Juliana Stein, livreira do espaço, garante que o ritmo do dia está bom. "Eles sempre tem uma boa venda, mas hoje estão saindo mais os livros novos, como 'A morte é um dia que vale a pena viver', da autora Ana Claudia Quintana. É um livro de auto ajuda, ela é médica especialista em cuidados paliativos", explicou Juliana sobre o título que tem feito sucesso entre os visitantes da banca.

As amigas Bernadette e Aline aproveitaram o feriado para ir até a Feira e, como costumam fazer todos os anos, levaram os pequenos junto. "É sagrado para nós. Somos quase que uma família, eles vem desde bebêzinhos", afirma Bernadette sobre as crianças. "Adoramos estar aqui. Esse ano está muito bom, bem diverso. É uma tradição, é sempre bom estar aqui", admitiu Aline.

Seguindo a tradição, Maurício Pires também aproveitou o feriado para marcar presença no evento, com a companhia da esposa e os dois buldogues do casal, que chamam a atenção de outros visitantes. "Aproveitamos o feriado para poder vir. Estou achando maior e melhor organizado do que no ano passado, acho que era mais apertado antes", acredita Maurício, que enfatiza a importância de eventos que oferecem contato direto com a literatura. "O livro hoje virou o novo vinil, é quase que vintage. Eu tenho um kindle, mas nada como o cheiro de um livro, como poder pegar ele na mão", reflete o visitante, que não foi atrás de nenhum título em específico, mas, ao visitar duas bancas, já carregava uma sacolinha com quatro livros.

A Feira fica aberta ao público das 10h às 20h e a programação completa do evento, como seções de autógrafos, oficinas e bate-papos podem ser conferida no site oficial (feiradolivro-poa.com.br).