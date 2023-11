Cemitérios de Porto Alegre recebem grande público para homenagear seus mortos

A quinta-feira deste feriado de Finados amanheceu cinza e úmida, após uma madrugada de ventos fortes e chuva na capital gaúcha. E, nesse clima sombrio, o fluxo de pessoas aos cemitérios começou em ritmo lento nas primeiras horas da manhã, mas ganhou fôlego ao longo do dia. A data é considerada insubstituível para muitos que fazem questão de homenagear seus mortos e seguir em frente com as próprias vidas.

diferentes programações organizadas pelas administrações das necrópoles buscavam proporcionar paz e conforto aos visitantes. Missas, procissões, roteiros por espaços recentemente inaugurados e até chuva de pétalas foram algumas das ações encontradas nos cemitérios da Santa Casa, São Miguel e Almas e Jardim da Paz, por exemplo. Assim,.

Mas, apesar do movimento pelos corredores, predominavam o silêncio respeitoso dos visitantes e os olhares curiosos sobre os mausoléus imponentes, muitos deles ainda do século 19. No Cemitério da Santa Casa, o mais antigo de Porto Alegre, os portões foram abertos às 7h30min. Mas o público só começou a tomar conta do espaço em torno das 10h.

Mais cedo, com o ambiente praticamente vazio, os primeiros visitantes aproveitavam a privacidade para dedicar tempo de qualidade junto aos restos de seus entes queridos. A gerente de contas Valquíria da Costa Porto preferiu chegar cedo. Aproximou-se do túmulo da família, ajoelhou-se, com um vaso de flores nas mãos, e ali ficou por quase uma hora. Além de avós e outros familiares mais distantes, ela rezava e se dirigia ao irmão, Luciano, falecido em 2008. Limpava as fotografias dos familiares com um pano úmido e voltava a se concentrar. Ao celular, contava no grupo de irmãos do WhatsApp que estava no local e representava a todos.

Valquíria chegou cedo para visitar o túmulo de familiares. Foto: Tânia Meinerz/JC

“Venho sempre visitá-los. Costumava trazer meus pais, mas atualmente eles não têm mais condições de vir. Converso muito com meu irmão. Éramos muito ligados. E aqui, apesar de estarmos em um cemitério, lembro dele como aquela pessoa que alegrava a todos. Saio daqui mais leve, apesar da saudade”, contou Valquíria.

No outro lado da Avenida Professor Oscar Pereira, o Cemitério São Miguel e Almas também registrou movimento crescente ao longo da manhã. O gerente Alceu Zortea calcula que cerca de 30 mil pessoas costumam freqüentar o espaço anualmente nessa data. Mantido pela Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, que em 29 de setembro completou 250 anos, inaugurou uma Via Sacra, em um trecho de mata com 220 metros de extensão, onde podem ser conferidas imagens que simbolizam as 15 estações da Paixão de Cristo.

Um dos espaços mais procurados é o velário. Muita gente, após passar pelo local onde descansam familiares e amigos, se dirige ao local, que acaba se tornando um ambiente de cumplicidade e solidariedade. Alguns chegam com pacotes inteiros de velas para dedicar a seus entes queridos.

“Neste cemitério temos mais de uma dezena de familiares. E mais de 20 almas pelas quais também oramos em Aracaju”, descreveu, entre suspiros emocionados, o sergipano José Alberto Barbosa Lima, 65 anos.

Há 43 anos no Rio Grande do Sul, ele calcula haver uma diminuição no volume de público aos cemitérios nos últimos anos. E lamentou. “As pessoas mais jovens estão deixando de vir. Muitas sepulturas estão visivelmente deixadas para trás. Venho todos os anos há mais de três décadas, com saudade no coração. Mas é preciso elaborar a realidade de que todos vamos morrer, lembrar dos nossos com carinho e seguir em frente enquanto temos vida”.