Rap in Cena divulga nota de esclarecimento referente a show de Orochi

Após confusão referente ao atraso do artista Orochi organização do festival fez um comunicado através de nota oficial.

Desde 2014, o Rap In Cena atua em Porto Alegre de acordo com as normativas jurídicas estabelecidas para realização de eventos. O alvará do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho é até as 23h59min, de forma que não é permitido que o som permaneça ligado após esse horário.

Em caso de descumprimento da Lei, o Rap In Cena, além de arcar com multa, poderia ser impedido de realizar os shows de domingo, bem como prejudicar o município com a proibição de futuros eventos no Parque. O Rap In Cena tomou todas as medidas cabíveis para driblar os imprevistos com os voos perdidos pelo artista Orochi, para que o mesmo chegasse ao festival da forma mais rápida possível e subisse ao palco dentro do tempo limite. Contando até mesmo com a colaboração de todos os artistas para o remanejamento do line up. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o som precisou ser cortado para que o evento não fosse embargado no Domingo.

O Rap In Cena pede desculpas a todos os envolvidos por qualquer tipo de mal entendido e agradece a compreensão de todos os fãs. Agradece também, publicamente, aos artistas L7NNON e POZE que cooperaram de todas as formas em viabilizar a mudança de horários do line up. Eles poderiam não ter concordado com essa troca, já que o horário é previsto em contrato, porém não houve nenhum tipo de resistência, pelo contrário. Isso é o hip hop, essa é a essência da cultura hip hop, um movimento que caminha unido. Isso é Rap In Cena.