Primeiro dia do Rap In Cena termina com mudanças na line-up e vaias do público

O Rap In Cena Festival deste sábado (28), realizado no Parque da Harmonia, terminou com confusão no palco e vaias do público. A line-up divulgada anteriormente não foi cumprida. Os últimos shows da noite seriam, segundo a ordem divulgada pela organização: Kayblack às 19h50, Orochi às 20h55, Poze do Rodo às 22h e L7nnon às 23h05.

Contudo, devido a problemas que o cantor Orochi sofreu no seu voo do Rio de Janeiro para Porto Alegre, a ordem foi alterada, sem aviso ao público. O novo cronograma foi: Poze, L7nnon, Kayblack e Orochi, para fechar.

Com atraso, o rapper entrou no palco faltando menos de 20min para o encerramento e cantou apenas três músicas completas. Na metade de Carro Forte, o som foi totalmente cortado e o cantor saiu do palco indignado. Ele chegou a entrar na sua van para ir embora, mas outros artistas que ainda estavam no local o convenceram a se despedir do público, que pedia seu retorno e gritava por seu nome.

Ainda sem nenhuma música ou som, os artistas Djonga, L7nnon, Poze do Rodo e Major RD subiram ao palco para, junto de Orochi, se despedirem do público, que em certo momento entoou ofensas para a organização do festival.

Em seu Instagram, Orochi postou nos stories: "Infelizmente hoje o universo fez de tudo pra não acontecer meu show completo no festival". Ele deu detalhes do motivo do seu atraso e agradeceu aos fãs. "Fiquei muito feliz de ver que milhares de pessoas permaneceram até o último segundo", publicou o artista.

O horário de encerramento do evento é às 23h59min, pois, após a meia-noite, há multa por perturbação sonora.