Nem o calor do meio-dia impede Mc Daniel de fazer grande estreia no Rap In Cena

O Rap In Cena acontece há nove anos quase meio bilhão de streams no Spotify, com diversas músicas no top 100 da plataforma. O show do MC Danial foi um dos primeiros do segundo dia de evento neste domingo (29). Apesar da temperatura elevada, o cantor fez a festa junto aos fãs que acompanharam em peso sua performance. "Meio-dia, sol de 37 graus e colocamos milhares de pessoas para cantar com a gente. Não tenho palavras". e centenas de artistas passaram por aqueles palcos, mas sempre surgem novas revelações que ganham o coração do público. Este é o caso do Mc Daniel, que faz sucesso estrondoso desde o ano passado,e tem.

Feliz com o momento que vem vivendo, o funkeiro arriscou até uma rima durante a entrevista. "Poucos disseram que eu ia estourar. Dominei a cena, cheguei pra ficar. Contra fato não existe argumento, então olha os vídeos do Rap in Cena", afirmou.

Durante a apresentação, MC Daniel fez questão de chamar alguns cadeirantes para subir no palco com ele. "Eu sou um cara que gosta de levantar a bandeira de várias minorias. Quem tem um trabalho mais difícil, algum tipo de deficiência, quem é desrespeitado por cor de pele e por dinheiro, porque eu já fui esse cara invisível. Então hoje eu tenho o poder de fazer com que essas pessoas sejam vistas, de mudar o dia dessas pessoas. Isso acontece em todo show meu, não algo que aconteceu só no de hoje", enfatizou.

O músico ainda aproveitou para deixar uma mensagem positiva sobre o assunto. "Cadeirante em qualquer show meu, qualquer show do mundo tem que assistir do palco, porque eles são prioridade, eles são mais importantes que eu. Pessoas especiais merecem tratamentos especiais", destacou.