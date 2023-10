Veja lista de oficinas de escrita da Feira do Livro de Porto Alegre

Feira do Livro de Porto Alegre oficinas de escrita gratuitas ao público. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta chegar ao local indicado com antecedência. , que começa no próximo dia 27 de outubro, oferecerá. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta chegar ao local indicado com antecedência.

A Feira ocorre no Centro Histórico da Capital, na Praça da Alfândega. Confira abaixo a lista de todas as atividades.

28/10, 13h: “Oficina de escrita de contos de horror”, com Irka Barrios, na Sala Sergio Napp da Casa de Cultura Mário Quintana;



14h: “Poesia em movimento: escrita e declamação”, com Lilian Rocha, no auditório do Memorial do RS.



29/10, 14h: Oficina “Conversa de Roteirista”, com Leo Garcia, no auditório do Memorial do RS.



31/10, 19h: Oficina “Introdução à literatura de horror brasileira”, com Gustavo Melo Czekster, na sala Hermes Mancilha da Casa de Cultura Mário Quintana.



01/11, 14h: Oficina “Poesia plena – Ritmo e poesia – transversalidades de linguagens e oralidades do Rap à poesia do Livro”, com Carlos Badia, Negra Jaque e Ricky Rafuagi, no auditório do Memorial do RS.



02/11, 14h: Oficina “A escrita de si: partindo das memórias de espaços e situações da infância – e mais! – iniciar uma outra escrita de si e do mundo. Exercícios arqueológicos e dinâmicos”, com Valesca de Assis, no auditório do Memorial do RS.



03/11, 14h: Oficina “Profissão Ghostwriter – A arte de escrever para os outros”, com Mateus Colombo, Rafael Codonho e Tomás Adam, no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz.



04/11, 14h: Oficina “Processos criativos, re-criativos e recreativos”, com Julia Dantas, no auditório do Memorial do RS.



05/11, 14h: Oficina “Você escritor”, com Cris Lisbôa, no auditório do Memorial do RS.



10/11, 14h: Oficina “Fundamentos da crônica: uma conversa sobre o cotidiano”, com Fabrício Carpinejar, Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz.



11/11, 10h: Oficina “Leituras compartilhadas”, com Lu Thomé, a partir das 10h, no auditório do Memorial do RS;



14h: Oficina “Escrita literária para crianças, jovens e adultos: diferenças e semelhanças”, com Anna Cláudia Ramos, no auditório do Memorial do RS.



12/11, 14h: Oficina “A escrita em si a partir dos diários de Carolina Maria de Jesus”, com Dalva Maria Soares, no auditório do Memorial do RS.



14/11, 14h: Oficina “Escrevendo literatura fantástica: uma jornada pela escrita de horror, fantasia e ficção científica”, com Duda Falcão, no auditório do Memorial do RS.



15/11, 14h: Oficina “Como publicar seu primeiro livro”, com Flávia Cunha, no auditório do Memorial do RS.