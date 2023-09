Natalia Timerman, Nelson Motta e Bela Gil estão na programação da 69ª Feira do Livro

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorre no dia 27 de outubro. Localizado na praça da Alfândega. o evento tem expectativa de atender aos mais diferentes gostos literários. Ao longo dos 20 dias de Feira, autores renomados nacional e internacionalmente marcarão presença nos estandes do local. Entre os destaques da programação deste ano, estão a escritora, médica psiquiatra, doutoranda em Letras pela USP e colunista do UOL Natalia Timerman. Além dela, estão presentes Clóvis de Barros Filho, escritor, professor, palestrante e jornalista; Nelson Motta, escritor, jornalista, compositor, roteirista e produtor musical; Sidarta Ribeiro, escritor, neurocientista, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Eduardo Spohr, escritor, jornalista e professor; Pedro Pacífico (@book.ster), advogado e escritor; e Bela Gil, escritora, apresentadora e mestre em ciências gastronômicas. A Feira do Livro de Porto Alegre é realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro e ocorrerá entre os dias 27 de outubro e 15 de novembro. O patrono desta edição é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Confira a programação dos autores na Feira do Livro:Natalia Timerman: No dia 28/10, a partir das 16h, no auditório Barbosa Lessa (Espaço Força e Luz - Rua dos Andradas, 1223) para o bate-papo “As pequenas chances”, em que falará sobre o seu novo livro, um romance autobiográfico de mesmo nome. Clóvis de Barros Filho: No dia 30/10, a partir das 18h, no Teatro Carlos Urbim, para o bate-papo sobre ética, felicidade e autoconhecimento. Sidarta Ribeiro: No dia 30/10, a partir das 17h30, no auditório Barbosa Lessa, para o encontro “Tecendo os fios da consciência: explorando os mistérios da mente”. Eduardo Spohr: No dia 4/11, a partir das 17h, no Teatro Carlos Urbim, com o evento “Criação e Recriação de Mundos”, em que Spohr, junto de outros autores, montará uma história com a plateia com direito a cenário e personagens. Bela Gil: No dia 5/11, a partir das 15h, no auditório Barbosa Lessa , para o encontro “Quem vai fazer essa comida? Mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável”. Nelson Motta: No dia 11/11, a partir das 16h, no auditório Barbosa Lessa, com o bate-papo “De Lupicínio Rodrigues aos anos de ouro do nosso cenário musical”, com o músico e escritor gaúcho Arthur Faria. Pedro Pacífico: No dia 11/11, a partir das 14h, no auditório Barbosa Lessa, Pedro participará de um bate-papo sobre como os livros podem nos ensinar sobre o mundo e de que maneira a literatura ajudou na construção da sua identidade.