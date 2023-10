Planeta Atlântida será nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2024

Após um reencontro histórico com o público, o Planeta Atlântida anuncia as datas da sua 26ª edição: dias 2 e 3 de fevereiro de 2024, na sede campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba). Uma realização Grupo RBS e DC Set Group, o festival traz novidades este ano, embora ainda não tenha divulgados as atrações. O evento de 2023 reuniu 80 mil pessoas em dois dias de música: foram mais de 20 horas de shows, com pop, funk, trap, sertanejo, rap, pagode, rock, música eletrônica, reafirmando a diversidade de estilos que virou marca do Planeta. Serão anunciadas, em breve, novidades na infraestrutura montada para receber o Planeta da Saba. Com patrocínio master já confirmado de Renner, Ulbra, Banrisul e Coca-Cola, o Planeta Atlântida promove uma experiência que vai muito além dos dois dias de festival. "Começamos a preparar o Planeta de 2024 logo que encerramos o de 2023, é assim que funciona, todos a postos para mais um superevento", destaca Cicão Chies, sócio-fundador da DC Set Group. Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.