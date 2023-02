Confira detalhes sobre as atrações do Planeta Atlântida 2023

A espera acabou: o Planeta Atlântida já é neste fim de semana e conta com mais de 24 horas de shows. Depois de dois anos de hiato pandêmico, os planetários podem voltar a ocupar a Saba, em Atlântida (Praça Osvaldo Cruz, 15), e curtir o maior festival de música do Sul do Brasil. O reencontro acontece nesta sexta e sábado (3 e 4), com abertura dos portões às 16h, e as apresentações acontecerão em dois palcos: o Palco Planeta e o Palco Atlântida.

O primeiro dia do festival será marcado por grandes nomes da música atual. Entre eles, abrindo os trabalhos do Palco Planeta, a banda Lagum faz show às 18h30min, seguida da poderosa Gloria Groove. Depois, os mineiros do Jota Quest sobem ao palco trazendo seus sucessos para o público. Luísa Sonza e Dilsinho chegam depois para animar a galera. No Palco Atlântida, as principais atrações são Vera Loca, que dá a largada às 17h50min, seguidos por Priscilla Alcantara. Depois é a vez de Jovem Dionísio, Vitor Kley, Melim e Poze do Rodo.

No segundo dia, entre as principais atrações estão o icônico Armandinho abrindo o Palco Planeta, às 18h30min. Depois do gaúcho, o show segue com Jão, Ludmilla e Luan Santana. Ivete Sangalo também marca presença pra fazer a poeira levantar. No Palco Atlântida, Zaca abre a noite. Em seguida, é a vez de Comunidade Nin-Jitsu e Gilsons. Depois o palco abre espaço para o Charlie Brown Jr. 30 anos celebrar a obra do grande Chorão.

Apresentações especiais também ocorrem no Planeta Premium. No primeiro dia, Raffa Santos & Luciano Reis, Jow, Soul Sisters e Thiago Matthias comandam a festa. E no sábado, Lê Araujo & Luciano Reis, Highlab, DC Project, entre outros, completam o line-up.