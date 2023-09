Morre o ator David McCallum, estrela das séries 'O Agente da U.N.C.L.E.' e 'NCIS'

O ator escocês David McCallum, que fez sucesso na TV com os seriados O Agente da U.N.C.L.E. e NCIS, faleceu na segunda-feira (25) aos 90 anos. Segundo a emissora norte-americana CBS, pela qual era contratado, ele morreu de causas naturais, ao lado de familiares, em Nova York (EUA). Filho de dois músicos, David McCallum esteve conectado à arte desde cedo, e começou a estudar atuação na Royal Academy of Dramatic Art de Londres, na Inglaterra, nos anos 1950. Surgiu como coadjuvante em filmes como Somente Deus Por Testemunha (1958) e Fugindo do Inferno (1963), antes de ser catapultado à fama internacional a partir de 1964, no papel do espião rullo Ilya Kuryakin na série norte-americana O Agente da U.N.C.L.E., um clássico das séries de espionagem. Mesmo com poucas falas, o personagem conquistou o público e colocou o ator no coração da cultura pop.Mais de quatro décadas depois, McCallum voltaria a atingir popularidade mundial com um papel televisivo, desta vez como o excêntrico médico legista Donald "Ducky" Mallard na série norte-americana NCIS. Ele permaneceu na série durante 20 anos, sendo, até seu falecimento, o único integrante do elenco original (2003) a estar presente em todas as temporadas. Ele também atuou como músico, tendo gravado quatro álbuns como arranjador e compositor nos anos 1960.